Bu Dizüstü Bilgisayar Retro Klavyesiyle Rakiplerinden Ayrılıyor

N145 adında bu dizüstü bilgisayar, klavyesiyle diğer tüm dizüstü bilgisayarlardan farklı!

  • Ercan Uğurlu
Bu Laptop Retro Klavyeyle Diğerlerinden Ayrılıyor
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Cenava, çok kişi tarafından bilinen bir marka olmayabilir, ancak bu Çinli üretici yeni tanıttığı dizüstü bilgisayarı ile kendini tanıtma adına önemli bir adım atmış gibi görünüyor. Performans kadar tasarımların da havada uçuştuğu dizüstü bilgisayar kategorisi için yeni bir laptop üreten Çinli üretici, Cenava N145 adını verdiği dizüstü bilgisayarla, retro görünüm ve kullanımı benimseyenlere hitap ediyor.

Cenava N145, özellikle klavyesiyle dikkat çeken bir dizüstü bilgisayar oluyor. Klavyede yer alan tuşların yuvarlak tasarlanmış olması, laptop'a bir daktilo görünümü kazandırırken, Çinli şirket benimsedikleri bu tasarım anlayışını "retro punk" olarak tanımlıyor. Görünüşüyle çekici duran Cenava N145'ün fiyatı da Gearbest üzerinde 399 Dolar.

Cenava N145, sahip olduğu bileşenler açısından da pahalı bir model değil. 2 GB RAM kapasiteli GeForce 940M ekran kartı, Full HD ekran, tam metal gövde, Intel Core i7-6600U işlemci ve 128 GB M.2 SSD ile beraber teknik olarak da başarılı öğeler bulunduran Cenava N145, retro klavyesinde arkadan aydıntlatma ve bir köşede de parmak izi okuyucu bulunduruyor.

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