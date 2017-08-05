Bu Kez Windows 10 İniyor, Windows 7 Çıkıyor!

En son istatistiklere göre bu önemli platformda Windows 10 kullananların sayısızı küçük oranda azalırken, Windows 7 tabanı büyüyor...

Steam Kullanıcıları Arasında Windows 7 Kullanımı Arttı

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