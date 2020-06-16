Call of Duty: Mobile'ın 7. Sezonu ''Radyoaktif Ajan'' Başlıyor!

Call of Duty Mobile'da büyük heyecan devam ediyor. İşte Call of Duty: Mobile'ın 7'inci sezonu "Radyoaktif Ajan" hakkında bilmeniz gerekenler.

Call of Duty: Mobile ''Radyoaktif Ajan'' Başlıyor!

Call of Duty Mobile'da büyük heyecan devam ediyor. Yedinci  sezonla birlikte gelen güncelleme, Battle Royale haritasını yaklaşık %50 oranında genişletiyor ve harita içine 7 adet yeni bölge ekliyor. Radyoaktif temalı içerikler ile farklı bir havaya bürünecek olan oyun, harita genişlemesiyle de oyunculara daha büyük alanda karşılaşma fırsatı sunacak.

Ayrıca Modern Warfare oyunundan Gulag haritası, yeni sezon Savaş Bileti, sezonluk etkinlikler ve daha fazlası da oyuna ekleniyor.

Radyoaktif Ajan ve savaş bileti güncellemesi Android ve iOS cihazlar üzerinden indirilebilir.

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