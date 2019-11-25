Cep Telefonu Devinin Kullanıcı Verileri Sızdı

Zaman zaman eleştirilere yol açan reklamlarıyla tanınan OnePlus, hack'lendiğini duyurdu. Firma, bazı müşterilerinin verilerine "izinsiz bir tarafın eriştiğini" söyledi. Erişilen bilgiler arasında isim, telefon numarası, eposta, adres gibi bilgiler bulunuyor.
Çin merkezli firma, ödeme bilgilerinin, parolaların ve hesapların veri sızıntısı sırasında güvende olduklarını söyledi. Yani firma, en hassas bilgileri güvenli olarak saklama konusunda ödevini yerine getirmiş görünüyor. Bu konuda Facebook ve hatta Google'ın bile sınıfta kalabildiğini biliyoruz. OnePlus, "saldırganı durdurmak ve güvenliği güçlendirmek için gerekli adımları hemen attığını" ve saldırıdan etkilenen kullanıcıları olta saldırısına karşı uyardığını söyledi.
Firma, saldırının hedefi olan kullanıcılara gönderdiği epostada yetkililerle beraber olayı incelediklerini ve yeni bilgiler elde ettiklerinde bunları paylaşacaklarını söyledi. Durumdan endişe duyan kullanıcıların, daha fazla bilgi için tüketici desteğine başvurmaları öneriliyor.
OnePlus daha önce de veri sızıntısına maruz kalmış, Ocak 2018'de 40.000 müşterisinin kredi kartı bilgisi ele geçmişti.
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