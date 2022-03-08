Chrome, Edge, Safari ve Firefox, Güçlerini Birleştiriyor!

Google, Microsoft, Apple ve Mozilla Foundation, Chrome, Edge, Safari ve Firefox'un aynı güvenilir ve tutarlı web deneyimini sağlamasına yönelik ortak bir çalışma yapacaklarını duyurdu.
Dört şirketin, diğer katkıda bulunan isimlerle birlikte, modern tarayıcılar için yeni bir birlikte çalışabilirlik ölçütü olan Interop 2022 üzerinde nasıl çalışacaklarını ayrıntılarıyla anlatıldı. Nihai hedef, geliştiriciler için "sorunlu noktaları" azaltmak ve geliştiricilerin bunun yerine web deneyimlerini oluşturmaya odaklanmalarına yardımcı olmak.
Interop 2022, modern tarayıcıların 15 farklı alanına odaklanan bir kıyaslama sistemi. Bu alanlar, platform farklılıkları nedeniyle genellikle web geliştiricileri için baş ağrısına neden olan alanlar. Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Bocoup ve Igalia, tarayıcıların bu alanlarda aynı şekilde davranmasını sağlamayı kabul etti.
Geliştiriciler ve kullanıcılar, Interop 2022 sitesi üzerinden belirlenen 15 alanda Chrome, Edge, Safari ve Firefox'un nasıl ilerlediğini izleyebiliyor. Sayfa, her tarayıcının kararlı ve deneysel sürümlerinin (Chrome ve Edge Dev, Firefox Nightly ve Safari Tech Preview) puanlarını gösteriyor. Karşılaştırmaya buradan erişebilirsiniz.
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