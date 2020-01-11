Chrome, Windows 7'de En Az 18 Ay Daha Desteklenecek

Windows 7, önümüzdeki hafta itibariyle destek süresini tamamlayacak ancak Google, Chrome web tarayıcısını işletim sisteminde 18 ay daha destekleme sözü veriyor.
Windows 7'nin destek süresi, Microsoft'a çuvalla ödemede bulunacak cömert bir kurumsal müşteri değilseniz, sizin için 14 Ocak'ta sona erecek. Buna rağmen birçok kullanıcının desteklenmeyen Windows 7'yi kullanmayı sürdüreceği düşünülüyor. Bu durumdaki kullanıcılar Windows'a yönelik güvenlik güncellemelerini almayacaklar ancak Google'ın duyurusu, Chrome'u bir süre daha güvenli olarak kullanabilecekleri anlamına geliyor.
Google, herkesin Windows 10'a geçmeye hazır olmadığını biliyor. Dahası Microsoft bile Windows 7'li PC'lerin Windows'u en son sürümünü kaldırmayacağını kabul ediyor ve Windows 7 kullananlara yeni bir PC satın almalarını öneriyor.
Google, yaptığı duyuruda Windows 7'yi Microsoft'un destek süresinin bitmesinin ardından "en az 18 ay daha" destekleyeceklerini söyledi.
Windows 7'yi destek süresi dışında kullanmaya devam etmek iyi bir fikir olmasa da, cihazları yükseltmek yavaş işleyen bir süreç ve bazı şirketlerin kısa vadede başka seçeneğinin olmadığı biliniyor. Bu yüzden Google'ın attığı adım gerçekten sevindirici. Firefox ve Opera gibi diğer popüler web tarayıcılarının Chrome'un izini takip edip etmeyeceğini merak ediyoruz.
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