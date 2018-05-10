Chromebook İçin Linux Zamanı
Google, Chrome işletim sistemi ile çalışan Chromebook'ların içerisine, resmi olarak Linux'u dahil ediyor!
Chromebook'lar genel olarak ucuz ve kolay erişilebilir olmuşlardı ancak artık çok daha yetenekli bir hale dönüşüyorlar. Google'ın yaptığı duyuruya göre Chromebook'lar, kısa bir süre sonra Chrome web uygulamalarının ve Android uygulamalarının yanı sıra Linux uygulamalarını da çalıştıracak. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Google'ın kendi özel Pixelbook'u, Linux uygulama desteğini alacak ilk isim olacak ve diğer modeller de bu cihazı takip edecek.
Bu özelliğin söylentileri birkaç haftadır internette dolaşıyordu ve I/O etkinliği öncesindeki hafta özellik, Chrome OS yapıları için Canary kanalında resmi olarak görülmüştü. Her ne kadar bu, Google'ın Chromebook'lar için Linux'u ilk defa resmi olarak kabul ettiği durum olsa da, bunun öncesinde de cihazların severlerinin kendi sürümleri bulunmaktaydı. Örneğin Crouton adlı bir proje, kullanıcıların izole edilmiş bir dosya sistemi yaratmalarına ve bu sisteme Ubuntu gibi Linux distrolarını yüklemelerine imkan tanıyor.
Buradaki problem ise, Crouton'u kullanmak için kullanıcıların geliştirici modunu aktif etmelerinin ve sonuç olarak Chrome OS'un bazı önemli güvenlik önlemlerini iptal etmeleri gerekmesiydi. Google'ın yaklaşımı ise biraz daha farklı. Google, Linux'u ayrı bir konuma kurmaktansa, içerisinde bir Debian sürümünü çalıştıran özel bir sanal makine (VM) kurmayı tercih etti. Böylelikle Chromebook kullanan kişiler, sistemin güvenlik özelliklerini kaybetmeden bir Linux sistemi kullanabiliyorlar. Google, Linux uygulamalarının direkt olarak açılabildiğini ve İndirilenler klasörüne kaydedilen dosyalara erişebildiklerini de belirtiyor.
Tabii ki sanal bir makineden bahsettiğimiz için performans sınırlamaları da ortadan kalkıyor. Google, Chrome OS içerisindeki çoğu Linux uygulamasının bir sorunla karşılaşmayacağını düşünürken, Chrome OS ürün yöneticisi Kan Liu, GIMP gibi karmaşık uygulamaların kullanımının daha zayıf olan Chromebook'ların yavaşlamasına sebep olabileceğini söylüyor. Bu yüzden de Pixelbook'un resmi olarak desteklenecek ilk cihaz olması pek şaşırtıcı değil. Dahası, bu seçenek ile beraber Chromebook'lar daha da güçlenerek özellikle eğitim alanında güçlü bir seçenek olarak konumunu sağlamlaştırabilir...
Levent Öztürk
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