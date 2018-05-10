Chromebook İçin Linux Zamanı

Google, Chrome işletim sistemi ile çalışan Chromebook'ların içerisine, resmi olarak Linux'u dahil ediyor!

Chromebook için Linux zamanı

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