Crack'li Yazılım İndirmemek için 5 Neden

Bilgisayar yazılımlarının fiyatlarının pahalı olduğu kesin. Bazı yazılımlarda durum, diğerlerine göre daha kötü: Bir defalık yüksek bir ödeme yerine, kira öder gibi aylık ödemelerde bulunmanız gerekebiliyor.
Yine de sıkça kullandığınız bir yazılımı satın almak, geliştiriciye destek olacak ve yeni işlevlerin eklenmesi için geliştiriciyi cesaretlendirecektir. Dolayısıyla muhtemelen yaptığınız ödemeye değecektir. Elbette açık kaynaklı yazılım yolunu her zaman tercih edebilirsiniz. Özgür yazılım harika olsa da, birçok zaman ücretli yazılımların gücünü sunmuyor. Açık kaynaklı alternatifler, ihtiyacınızı karşılamıyorsa, ücretli yazılımlara yönelmekten başka çareniz kalmayabilir.
Bazı kullanıcılar için crack'li, yani lisanslı olmadığı halde yasa dışı olarak tam sürüm haline getirilmiş yazılımlar, bir çözüm yolu. Ancak bu tür yasa dışı yazılımları indirmenin ve kullanmanın bazı sakıncaları var. İşte sizi crack'li yazılımlardan vazgeçirecek güvenlik nedenleri.
1. Zararlı Bulaşabilir
Yasa dışı yazılımlarda tehlikeli zararlılara sıkça rastlanıyor. Zararlılar, bilgisayarınıza yerleşerek gizlice kişisel bilgilerinizi çalabilir ve hatta diğer zararlıları cihazınıza yükleyebilir. Bazı zararlılar, kendilerini iyi bir biçimde gizlemeyi başarıyor. Bu durumda zararlının çalıştığını fark etmeden uzun süre veri hırsızlığı kurbanı olabilirsiniz.
2. Şüpheli Siteleri Ziyaret Etmeniz Gerekir
Crack'li yazılımların bir başka riski, bunları dağıtan sitelerden geliyor. Yasaları pek umursamayan bu siteler, sizi de umursamayabilir ve tarayıcınızı zararlı sitelere yönlendirebilir. Bu tür sitelerden PC'nize adware ve hatta fidye zararlısı bile bulaşabilir.
3. İndirdiğiniz Yazılım Çalışmayabilir
Birçok firma, yazılımının korsan olarak dağıtılmasını engellemek için çeşitli önlemler alıyor. İndirdiğiniz kırılmış program başta çalışsa bile, daha sonra çalışmayı durdurabilir. Bunun yanında yazılım için yayınlanan güncellemeleri yüklemeniz mümkün olmayabilir. Burada endişe veren nokta, yazılımla ilgili güvenlik güncellemelerini yüklemenizin mümkün olmaması. Güncel olmayan bir yazılımı kullanmak, sizi yeni güvenlik açıklarına maruz bırakabilir.
4. Yasal Sorunlara Yol Açabilir
Crack'li yazılımları indirmek ve kullanmak yasa dışı olduğundan, bunları yaparken yakalanmanız başınızın ağrımasına yol açabilir. Buna kıyasla küçük bir sorun olsa da Adobe gibi bazı firmalar, sizi kendi yazılımlarını kullanmaktan men edebilir. Elbette bu durum, şirketlerde büyük bir soruna dönüşebilir.
5. Zararlılar Ağınızdaki Diğer PC'lere Bulaşabilir
Korsan yazılımlar sadece kendi bilgisayarınız için değil, telefonunuz, tabletiniz ve ağınızda bilgi paylaştığınız diğer cihazlar için de risk teşkil ediyor. Cihazınızda bir zararlı olması durumunda bu zararlı, diğer cihazlara yayılabilir. Yüzlerce bilgisayarın bulunduğu şirket ağlarında bu durum, büyük sorunlara yol açabilir. Şirketinizin ağını virüslerin işgal etmesine yol açarsanız, cezalandırılabilir veya işten kovulabilirsiniz.
Sonuç
Crack'li programlar ve oyunlar, her zaman bu sorunlara yol açmayabilir ancak lisans ücretlerine bütçeniz yetmiyorsa, riske girmek yerine açık kaynaklı alternatifleri tercih edin.
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