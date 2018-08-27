Dev Mobil Operatörü Sarsan Hack Olayı!
Bilgisayar korsanları milyonlarca müşterinin kişisel bilgilerine erişim sağladı. Dev mobil operatörün açıklaması ise kimseyi rahatlatmadı!
ABD'li büyük operatör T-Mobile'ın adı geçtiğimiz günlerde bir hack olayı ile gündeme geldi. Şirket, yaptığı bir açıklamada, ağına izinsiz giriş yapan bilgisayar korsanlarının posta kodları, telefon numaraları, e-posta adresleri ve hesap numaraları dahil olmak üzere müşteri kayıtlarına erişmiş olabileceğini söyledi. T-Mobile'a göre, güvenlik açığı çabucak kapatıldı ve hiçbir finansal veri, sosyal güvenlik numarası veya parola ele geçirilmedi.
Ama bu açıklama, kimsenin bu olaydan etkilenmediği anlamına da gelmiyor. T-Mobile'ın 77 milyon müşterisinin %3'ünün (yaklaşık 2,5 milyon) olaydan etkilediği tahmin ediliyor. Bu T-Mobile'ın siber güvenlik sorunlarının ilki değil. Mayıs ayında bir araştırmacı, şirketin web sitesinde abonelerin kişisel bilgilerine herkesin erişmesine izin veren bir hata bulmuştu.
T-Mobile'dan bir sözcü, son saldırıdan etkilenen müşterilerin yakında bilgilendirileceğini söyledi.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın