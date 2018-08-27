Dev Mobil Operatörü Sarsan Hack Olayı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Dinozorlar

Vahşi Batı