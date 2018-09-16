Doğduğunuzdan Bu Yana Hava Ne Kadar Isındı?
Bu araç, bulunduğunuz şehirdeki iklim değişikliğini geçmişten bu yana ne kadar değiştiğini görüntülüyor.
İklim, kuşkusuz yıllar içinde tüm Dünya genelinde büyük ölçüde değişti. Bunlar her ne kadar içinde bulunduğunuz zaman diliminde pek önemli değişiklikler gibi gelmese de, değişikliği bir grafik üzerinde gördüğünüzde boyutların ne kadar şiddetli değiştiğini fark edebiliyorsunuz.
Buna dikkat çekmek ve insanların durumun ciddiyetini anlamaları için çok sayıda çalışma yapılıyor, fakat yine de yetersiz kaldığı muhakkak. Bu çalışmalardan biri de New York Times'tan geldi.
New York Times'ın yayınladığı bu araç, ısı dalgalarının doğduğunuz yıl, doğduğunuz şehirde nasıl olduğunu ve akabinde şu an ne duruma geldiğini gösteriyor. Araç istatistiki bilgileri bununla da sınırlamıyor ve buna örneğin 80 yaşına geldiğinizde çevrenizde hava sıcaklığı ve iklim değişikliği ne boyutta olacak onu da gösteriyor. Gerçekten de ortaya çıkan tablo pek hoş değil doğrusu.
Eğer uygulama sizin de dikkatinizi çektiyse, bu bağlantıdan ulaşabilir ve korkunç tabloya bir göz atabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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