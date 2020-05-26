Dünyanın En Büyük SSD Diski Tanıtıldı: Sabrent SDD ile Tanışın

Depolama birimleri arasına SSD teknolojisinin katılmasıyla performansa büyük katkı sağlanmışken, ardından PCIe M.2. SSD'lerle bu teknoloji bir kez daha ivme kazanmıştı. Bu alanda en büyük rekabeti Samsung ve Micron veriyorken, bazı adı duyulmamış teknoloji şirketleri de önemli çalışmalarla arada isimlerinden bahsettiriyorlar. Sabrent de böylesi bir çalışmaya imza atmış.
Sabrent, Rocket Q adını verdiği (SB-RKTQ-8TB) M.2 SSD'si ile beraber şu an dünyanın en geniş kapasitesine sahip dizüstü bilgisayar SSD'sini tanıttı. Bu disk, katı hal sürücüleri arasında ise en büyüğü değil, fakat dizüstü bilgisayar platformu için şu an en geniş alana sahip. Katı hal sürücüleri arasında ise Nimbus Data'nın daha önce tanıttığı ExaDrive DC100, 100 TB ile bu alana liderliği taşıyor.
8 GB Rocket Q Özellikleri ve Fiyatı
Sabrent Rocket Q, 8 TB kapasiteye sahip. TRIM ve SMART desteğine sahip olan disk, PCIe Gen3 tabanlı. Kolay klonlama için Acronis True Image yazılımı ile beraber gelen disk, TLC teknolojisi yerine Micron QLC çipleri ile Phison E12S denetleyicisi kullanıyor.
Diskin okuma ve yazma hızları ise paylaşılmamış. Ancak diskin 4 TB'lık sürümünün 3.4GBps / 3GBps sıralı okuma ve yazma ve 0.49 / 0.68 MIOPS rastgele 4K QD32 okuma ve yazma sonuçları olduğunu baz alırsak, 8GB'lık sürümün de en az böylesi bir performans göstermesini bekliyoruz.
8 TB Rocket Q SSD diskin fiyatının ise 1900 dolar civarında olması bekleniyor.
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