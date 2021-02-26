En İyi Ekrana Sahip Telefon Hangisi? En İyi Ekranlı Telefon Belli Oldu...

DxOMark'ın yeni en iyi akıllı telefon ekranı sıralaması kimseyi şaşırtmayacak sonuçlara sahne oldu. İşte en iyi ekranlı akıllı telefon ve diğerleri...