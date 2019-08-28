Eski İşletim Sistemlerinden Vazgeçemiyoruz!
Yapılan araştırma, "eski işletim sistemi" kullanım oranının endişe verici düzeyde olduğunu gösterdi.
10 kullanıcıdan dördünün eski işletim sistemlerini kullanmaya devam ettiği, Kaspersky'nin bir araştırmasıyla ortaya çıktı. Bu eski işletim sistemleri arasında Windows XP ve Vista gibi çok eski isimler de var.
Rus güvenlik yazılımı firmasına göre kullanıcıların yüzde 41'i, destek süresi bitmek üzere olan veya biten işletim sistemlerini kullanmaya devam ediyor. İşletim sisteminin destek süresinin bitmesi, çoğu zaman güvenlik yamalarının artık yayınlanmaması anlamına geliyor ve bu durum, sistemi tehlikelere açık hale getiriyor.
Uzatılmış destek süresi Ocak 2020'de bitecek olan Windows 7, tüketiciler ve şirketler arasında hala popüler. StatCounter'a göre Windows 10, 2019'da dünya çapında yüzde 56,43 pazar payına sahipken Windows 7, yüzde 33,08 ile ikinci sırada yer alıyor. Windows 8.1'in kullanım oranı yüzde 6,05 iken Windows 8'in yüzde 2,03 ve Windows XP'nin yüzde 1,79. Vista kullananların oranı ise yüzde 0,55.
Kaspersky'den kurumsal çözümler müdürü Alexey Pankratov, yamaları yüklenmemiş bir işletim sisteminin yol açacağı bir zararın, yükseltmenin maliyetini geçebileceğini söylüyor. Pankratov, bu nedenle işletim sistemini desteklenen sürümlere yükseltmeyi öneriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın