Eski PC'nize Hayat Verecek 8 Linux Dağıtımı

Eskiyen PC'ler, yeni işletim sistemlerinin donanım taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Bazen bellek ve sabit disk gibi bileşenleri yükseltmek işe yarasa da, hafif bir işletim sistemi kullanmak daha iyi bir çözüm olabilir.
Bilgisayarınız için hafif bir işletim sistemi arıyorsanız, bu küçük boyutlu, kaynakları fazla tüketmeyen Linux dağıtımlarına göz atın.
Not: İşletim sistemini yüklerken diski tekrar bölümleyeceğinizi, dolayısıyla muhtemelen tüm verilerinizi kaybedeceğinizi unutmayın. Eski ve artık hiç kullanmadığınız bir PC'de deneme yapmanızda sakınca yok, ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, günlük PC'nizde veri kaybı yaşayabilirsiniz. Alternatif olarak Linux dağıtımlarını VirtualBox gibi bir sanal PC'ye de yükleyebilirsiniz.
1. Xubuntu
Ubuntu'nun bir türevi olan Xubuntu, Xfce masaüstü ortamını kullanıyor. GNOME kadar alımlı bir görünümü olmasa da, hızlı bir deneyim ve sunuyor. Üstelik sadece 512MB belleğe ihtiyaç duyuyor. Dağıtımın imaj boyutu ise sadece 128MB.
İndirin: Xubuntu
2. Lubuntu
Kendini "hafif, hızlı ve daha kolay" olarak tanımlayan Lubuntu, isminden anlaşıldığı üzere Ubuntu'yu temel alıyor. Masaüstü olarak LXDE/LXQT'yi kullanan dağıtım, YouTube ve Facebook gibi hizmetleri kullanabilmeniz için 1GB RAM öneriyor.
Lubuntu'nun minimum işlemci gereksinimi Pentium M veya 4, veya AMD K8 gibi işlemcilerden başlıyor; yani birçok eski PC'de çalışabiliyor.
İndirin: Lubuntu
3. Linux Lite
Ubuntu LTS'yi temel alan Linux Lite, elbette hafif bir dağıtım. Sistem gereksinimleri 1GHz işlemci, 768MB RAM ve 8GB depolama alanından oluşan Linux Lite, 1,5GHz işlemci ve 1GB RAM ile daha iyi bir performans sunabiliyorlar.
İndirin: Linux Lite
4. Zorin OS Lite
Zorin OS, hem PC'nizi hızlandırmayı, hem de güvenlik sunmayı amaçlıyor. Zorin OS Lite ise bunu bir adım ileriye taşıyarak, zaten düşük olan sistem gereksinimlerini daha da düşürüyor.
Zorin OS Lite, 32-bit veya 64-bit 700MHz tek çekirdekli işlemci, 512GB RAM ve 8GB depolama gibi gereksinimlere sahip. İşletim sistemi, isterseniz 640x480 çözünürlüğünde bile kullanılabilir biçimde çalışabiliyor.
Eski PC'niz için Windows benzeri bir görünüm arıyorsanız Zorin OS Lite size göre olabilir.
İndirin: Zorin OS Lite
5. Arch Linux
KISS (basit, aptal) anlayışını kabul eden Arch Linux'un i686 ve x86-64 sürümleri bulunuyor. Arch Linux için en az 512MB RAM'e ve 800MB disk alanına sahip bir PC'ye ihtiyacınız var. İşlemci olarak Pentium 4 ve daha yeni işlemciler öneriliyor, ancak daha eski bazı işlemciler de Arch Linux'u çalıştırabiliyor.
İndirin: Arch Linux
6. Helium
32-bit, 64-bit ve ARM mimarileri için sunulan Helium, 256MB RAM ve 10GB sabit disk ile çalışabiliyor. Farklı yükleme seçeneklerinin kaplayacağı disk alanının değiştiğini söyleyelim. GTK2.3 temalarını kullanan Debian 9 tabanlı Helium'un minimum işlemci gereksinimi, 1GHz Pentium 4.
İndirin: Helium
7. Porteus
Live CD olarak kullanılmak üzere tasarlanan Porteus, sabit diske de yüklenebiliyor. Eski PC'ler için en iyi dağıtımlardan biri olan Porteus, 15 saniyede açılabiliyor ve sabit diskte sadece 300MB yer kaplıyor.
İndirin: Porteus
8. Absolute Linux
Kodi, Inkscape, GIMP ve diğer birkaç popüler uygulamayla gelen Slackware dağıtımı, minimal bir masaüstü deneyimi sunuyor ve birçok donanımda çalışıyor. Slackware ile "sürüm uyumuna" sahip olan dağıtım, Slackware'de çalışan çoğu yazılım paketini çalıştırabiliyor.
Slackware gibi 32-bit ve 64-bit dağıtımlarda çalışabilen Absolute Linux, Pentium 486 işlemcileri ve 64MB RAM'i (1GB öneriliyor) destekliyor. Yükleme için 5GB boş alana ihtiyacınız var.
Absolute Linux eski donanımlar için ideal olsa da, çok eski PC'lerde en iyi sonuç için yalın Slackware'i kullanın.
İndirin: Absolute Linux
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın