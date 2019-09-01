exFAT Dosya Sistemi Patentleri, Linux'a Açılıyor

Microsoft, Linux ve açık kaynak topluluğu için önemli bir adım daha atıyor.

exFAT Dosya Sistemi Patentleri, Linux'a Açılıyor

Microsoft, elindeki exFAT dosya sistemi patentlerini Linux'a açacağını ve açık kaynak kodlu yapacağını duyurdu.

Uzun seneler açık kaynaklı ürünlerden kar elde etmek için patentlerini kullanan Microsoft, bir karar değişikliğiyle geçen sene 60.000 patentini açık kaynaklı yapmıştı. Açık kaynak dönüşümünü sürdüren firma, şimdi exFAT patentlerini Linux'a açıyor. MS-DOS günlerine dayanan ve disketlerde sıkça kullanılan FAT dosya sistemi mimarisini temel alan exFAT, FAT'a kıyasla çok daha büyük dosyaları depolayabiliyor. 

Microsoft'un bu adımı, Linux ve açık kaynak tutkunlarını muhtemelen memnun edecek.

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