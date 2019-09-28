Facebook'ta Beğeniler ve Yorumlar Gizleniyor
Instagram'da başlayan "beğeni gizleme" uygulaması, şimdilik sadece tek bir ülkede olsa da, Facebook'ta da başlıyor!
- Ercan Uğurlu
Sosyal medya hayatımızın büyük çoğunluğunu oluşturmaya yüz tutmuşken, artık pek çok kullanıcı yalnızca gönderilerinin kaç beğeni aldığı, ne kadar görüntülendiği ve ne kadar yorum aldığıyla ilgilenir hale geldi. Hatta öyle ki, ilgi gördükleri taktirde büyüklük hezeyanı (Megalomani) yaşamaya başlayanlar olduğu gibi, ilgi görmediklerini düşündüklerinde de kaygı bozukluğu (Anksiyete) ile tanışanlar, sosyal medyadan ziyade, sosyal hayatlarında da bu etkileri göstermeye başladılar.
Sosyal medyanın psikolojik etkilerinin farkında olan sosyal medya devleri de, "kısmen" bu duruma el atma niyetinde olacaklar ki, şimdilerde "beğeni" gizleme yolunu test etmeye başladılar.
Daha önce Instagram, fotoğraflara gelecek beğeni sayılarını gizleyeceğini açıklamış ve bu yeni projeyi test etme yoluna gitmişti. Şimdi de benzer bir hamle Facebook'tan geliyor.
Facebook, daha önce ortaya atılan iddiaları doğruladı ve yaptığı açıklama ile beğeni sayılarını ve gönderilere gelecek yorumları gizleyeceğini söyledi. Bunu ilk etapta Avustralya'da test etmeye başlıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre ise, bu test aşamasını muhtemelen diğer ülkelere de genişletecek olan Facebook, her şey beklendiği gibi giderse ise, gönderilere gelen beğeni ve yorumları tamamen ortadan kaldıracak.
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