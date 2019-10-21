Facebook'ta Birini Kibarca Nasıl Yok Saymalı?
Facebook'ta paylaştıklarınızı görmesini istemediğiniz birini listenizden tamamen silmeden nasıl kibarca "yok sayabilirsiniz"? İşte bunun yolları
Verilerinizin pek güvende olmadığı gerçeğini yok sayarsanız Facebook, arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim halinde kalmak için iyi bir yol olabilir. Ancak bazen bir kişi, canınızı sıkabilir ve yaptıklarınızı bu kişiden saklamak isteyebilirsiniz.
Özellikle ailenizden veya yakın arkadaşlarınızdan birini arkadaş listenizden çıkarmak bazen zor olduğundan ve kabaca olabileceğinden, bu çözümler işinize yarayabilir.
Etiket Onayını Açın
Etiket Onayı işlevini etkin hale getirerek aile üyelerinizin ve akrabalarınızın sizi fotoğraflarda dilediğince etiketlemesinin önüne geçebilirsiniz. Böylece Facebook'ta isteğiniz dışındaki fotoğraflarda görünmekten kendinizi koruyabilirsiniz.
Bunun için Ayarlar > Zaman Tüneli ve Etiketleme yolunu izleyin ve sağ bölmede onay bölümüne göz atın. Burada "Yayınladığınız gönderileri zaman tünelinden görünmeden önce inceleyin" seçeneğini etkin hale getirin.
Aynı şekilde "Etiketler Facebook'ta görünmeden önce kişilerin yayınlarınıza eklediği etiketleri inceleyin" ayarını da etkinleştirin.
Takibi Bırakın
Arkadaş listenizdeki bir yakınınızın paylaşımlarını görmek istemiyorsanız, onu takip etmeyi bırakabilirsiniz. Bu, Facebook'taki birini kibar bir şekilde "silmenin" yolu olarak değerlendirilebilir.
Takibi bırakmak için bu kişinin profilini açın ve "Takip ediliyor" düğmesine basın, açılan menüden Takibi bırak üzerine tıklayın.
Kısıtlı Listesine Ekleyin
Bir kişiye karşı sadece kulaklarınızı tıkamakla kalmak istemiyorsanız, onun önüne görünmez bir duvar çekmeniz de mümkün. Kısıtlı listesine eklediğiniz kişiler, arkadaşlarınızla yaptığınız paylaşımlarınızı görmeyecektir. Ancak herkese açık olarak yaptığınız paylaşımlar, kısıtlı kişilere görünmeye devam edecektir.
Bir kişiyi kısıtlı listesine eklemek için kişinin profilini açın ve Arkadaşlar düğmesine basın. Açılır menüde Başka bir listeye ekle üzerine tıklayın, ardından listeden Kısıtlılar üzerine tıklayın.
Arkadaşınız gönderilerinizi görememekten şikayetçi olursa, Facebook'taki hatalardan yakınabilirsiniz.
Gönderilerin Görünürlüğünü Tek Tek Değiştirin
Bir gönderinin belirli bir kişiye görünmesini istemiyorsanız, gönderilerin görünürlük ayarını tek tek değiştirebildiğinizi unutmayın.
Facebook'a Ara Verin
Bu çözümler işinize yaramıyorsa, Facebook kullanmaya bir süre ara verebilirsiniz. Söz konusu kişinin gönderileri sizi rahatsız ediyorsa, bu sayede biraz nefes alabilirsiniz. Biraz zaman geçtikten sonra arkadaş kalmak isteyip istemediğinizi düşünebilirsiniz.
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