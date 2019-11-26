Facebook, Çalışanlarını Tanıyan Uygulama Yapmış

Facebook artık yüzünüzü varsayılan olarak taramasa da, görünüşe göre teknolojiyi sandığımızdan çok daha fazla seviyordu. Business Insider'a göre sosyal dev, 2015 ve 2016 arasında çalışanları ve arkadaşlarını yüzünden tanıyan bir şirket içi uygulama geliştirdi. Uygulama, kamerayı doğrultarak birinin adını ve profil resmini görmenizi sağlıyordu.
Business Insider'a göre uygulama, az miktarda veriyle Facebook'ta çalışan herkesi tanıyabiliyordu ancak Facebook, bunun doğru olmadığını söylüyor. Sosyal devin bir yetkilisi, yaptığı açıklamada uygulamanın sadece "yüz tanımayı etkinleştiren" çalışanları ve arkadaşlarını tanıdığını söyledi. Yetkiliye göre uygulamanın amacı "yeni teknolojileri öğrenmenin bir yolu" idi.
Kapatılan uygulamanın geri dönme ihtimali düşük görünüyor. Gizlilik ile ilgili ciddi sorunlar yaşayan ve yasal sorunlarla karşı karşıya kalan Facebook'un son zamanlarda yüz tanıma işlevlerinde geri adım attığı biliniyor (en azından firmanın görünen yüzü böyle).
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