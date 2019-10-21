Facebook'un Haber Sekmesi Birkaç Güne Gelebilir
Facebook'un bir süredir beklenen yeni "sekmesi" çok yakında hizmete sunabilir!
Belirli haber siteleriyle anlaşma yaptığı söylenen Facebook, kullanıcılarına yeni bir sekmede haber başlıkları göstermeye hazırlanıyor.
Wall Street Journal'a göre sosyal canavar, haber sekmesinde göstereceği haber başlıkları için lisans ücretleri ve diğer ayrıntıları gibi konuları WSJ, New York Post, Washington Post, BuzzFeed News ve Business Insider ile çözüme ulaştırdı. Şirket içindeki kaynaklara göre 200 civarındaki haber kaynağının hepsine ücret ödenmeyecek, ancak en tepedeki büyük firmalara ödenecek lisans ücreti, yılda milyon dolarları geçebilir.
WSJ'ye göre "en iyi" başlıkları seçmek için hem gerçek insan editörler, hem de algoritmalar kullanılacak. Haber sekmesinde reklam gösterilmeyecek. İşlevin bu ayın sonuna doğru etkin hale gelebileceği söyleniyor.
Haber sekmesi büyük bir sürpriz değil, çünkü CEO Mark Zuckerberg, web sitesine ve uygulamalara haberleri eklemeyi düşündüklerini geçtiğimiz aylarda söylemişti.
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