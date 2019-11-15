Facebook'un iOS Uygulaması Sizi Dikizliyor mu?

Facebook, tüm fiyaskolara rağmen kendisine güvenini sürdüren kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor. Twitter'daki bazı kullanıcılar, fotoğraflara veya videolara bakarken, Facebook uygulamasının arkasında kameranın etkinleştirildiğini söylüyor.
iOS uygulamasında çıkan bu "sorunu" kabul eden Facebook, onarımı bugün Apple'a göndereceğini söyledi. Bazı kullanıcılar, tam ekran video izlerken videoyu küçülttüğünüzde, uygulamanın biraz sağa kaydığını söylüyor. Bu durumda solda kalan bölümden telefonun kamerasının arkada çalıştığını görebiliyorsunuz. Teknoloji sitesi Cnet, sorunu tekrarlayabildiğini doğrulayanlar arasında.
Facebook, sorunun bir başka sorunu onarırken çıktığını söylüyor. Firmanın yaptığı açıklamaya göre Facebook'un iOS uygulaması sürüm 244'te, yatay modda düzgün çalışmıyordu. Firma sözlerine "bu sorun yüzünden fotoğraf veya videoların karşıya yüklendiğine dair bir kanıt görmedik," diye devam etti.
Yaşanan bu garip durum, gizlilik ve güvenlik konusunda imajı bir hayli yıpranan Facebook'u kullanıcılarının gözünde biraz daha şüpheli hale getirecek. Bununla birlikte yaşanan skandalların boyutu ne kadar büyük olursa olsun, Facebook'un devasa kullanıcı kitlesinin pek aldırış etmediği söylenebilir.
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