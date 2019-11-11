Facebook, Irkçılık İddiaları için Yine Özür Diledi

Facebook, şirket içerisinde siyahi, Latin ve Asyalı kadınların ırkçılığa maruz kaldığı iddia edilen bir belgenin internete sızmasının ardından özür diledi. Bir yıl önce sızan belge, eski bir Facebook çalışanı tarafından gündeme getirildi.
Medium'da paylaşılan gönderi, "Facebook, renkli çalışanları karşısında ırkçılığı güçlendiriyor" başlığını taşıyor ve 12 eski ve şu anki Facebook çalışanının iş başında yaşadığı ırkçı muameleden bahsediyor.
Gönderi, iki beyaz çalışanın bir program müdürüne "kahvaltı ettikten sonra temizlen" dediğini iddia ediyor. Yöneticinin bu yaşadığını bir başka yöneticiye anlattığında ise "daha profesyonel giyin" cevabıyla karşı karşıya kaldığı söyleniyor. Bir başka çalışan ise bir toplantıda fikrini söylediği için azarlandığını iddia ediyor.
Gönderide "içimizde üzgünüz. Kızgınız. Bunalmış durumdayız. Depresyondayız," sözcükleri yer alıyor ve "her gün küçük ve büyük saldırılarla şirkete ait olmadıklarının hissettirildiği" iddia ediliyor.
Facebook yetkilisi Bertie Thomson, "Facebook'taki hiç kimse veya herhangi bir yerdeki biri, böyle bir davranış sergilememelidir" dedi ve şöyle devam etti.
"Özür dileriz. Bunlar, şirket olarak durduğumuz yerin tam anlamıyla tersini yansıtıyor. Sizlere kulak veriyor ve daha iyisini yapmak için çalışıyoruz."
Facebook'un işgücü, büyük oranda beyaz ve Asyalı insanlardan oluşuyor. Firmanın 2019 raporuna göre ABD'de Facebook çalışanlarının yüzde 3,8'i siyahi.
Facebook'un büyük özür dilemesine rağmen fiyaskoların peş peşe gelebildiğini, veri sızıntılarından biliyoruz. Çok büyük bir kitlenin verisine ve çok geniş maddi olanaklara sahip olan bir firmanın sık sık "özür dileriz, yanlışlık yaptık" demesi ve bu konuda kayda değer bir iyileşme görülmemesi, endişe verici.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın