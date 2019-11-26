Facebook'tan Para Kazandıran Uygulama: Viewpoints

Facebook, anketlere ve diğer araştırmalara katılarak para kazanabileceğiniz yeni uygulaması Viewpoints'i duyurdu.
Zaman içinde farklı programlarla zenginleşecek olan Viewpoints platformu, kullanıcılara puan vererek çalışıyor. Bu puanlar belirli bir sayıya ulaştığında, kullanıcının PayPal hesabına gönderilebilen paraya dönüştürülebiliyor. Firmanın Viewpoints'e eklediği ilk anket, "sosyal medyanın olumsuz yanlarını kısıtlamaya ve faydalarını artırmaya" odaklanıyor. Araştırmanın değeri 1.000 puan, yani 5 dolar. Araştırma başlığının sosyal medyanın zararlarını neden ortadan kaldırmaya değil de "kısıtlamaya" odaklandığı ise ayrı bir araştırma konusu olabilir.
Yeterince veriyle beslenen Facebook, aslında kullanıcılardan daha fazla veri isteyecek konumda değil. Ancak firma, bunun bir kısmını gönüllü hale getirerek, gizlilik endişelerini azaltmak istiyor olabilir. Viewpoints, her program için kullanıcıdan ne kadar veri toplayacağını ve bunların nasıl kullanılacağını söylüyor. Uygulamanın kendisi ise kullanıcının adını, yaşını, cinsiyetini, ülkesini ve eposta adresini istiyor.
Play Store'da ve iOS'ta yayınlanan, ancak henüz ülkemizde çalışmadığı anlaşılan uygulama hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşılabiliyor.
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