"Facebook ve Google İnsan Haklarına Tehdittir"

Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google'ın insan haklarına karşı "benzeri görülmemiş bir sistematik tehdit" oluşturduğunu söyledi. Kurum özellikle "yaygın gözetim"den dolayı endişe duyuyor ve teknoloji devlerinin iş modelini kökten değiştirmesini istiyor.
Örgüt, Google ve Facebook'un verdiği hizmetler için kullanıcılarından ücret almadığını, bunun yerine kullanıcıların ücreti kendi kişisel verileriyle ödediğini söylüyor. Rapor, verilerin kullanıcılara karşı bir silaha dönüşmesinin bir örneği olarak Cambridge Analytica skandalını gösteriyor.
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, "Google ve Facebook zamanla gizliliğimizi tüketti. Artık tuzağa düştük. Ya bu yaygın izleme mekanizmasına karşı boyun eğmeliyiz ya da dijital dünyanın faydalarından vazgeçmeliyiz." diyor.
Örgüt, hükümetleri "izleme tabanlı iş modelini" gözden geçirmeye davet ediyor ve bunun için veri koruma yasalarının etkili kullanılmasını öneriyor. Rapor, Amazon ve Microsoft'un bu modeli izlediğini de not ediyor.
Facebook, Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda yer alan bir cevabında "uygulamalarının insan haklarıyla uyumlu olmadığı" sonucunu kabul etmediğini, kendi iş modelinin reklam tabanlı olduğunu ve insan haklarını geliştirdiğini söyledi. Google'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.
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