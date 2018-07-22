Facebook'a Rakip Openbook Geliyor
Şifreleme yazılımı PGP'nin mucitleri, Facebook'a rakip olacak, gizliliği ön plana alan Openbook'a yatırım yapıyor!
Facebook'tan sıkılan ve yaşanan fiyaskolar yüzünden platformdan ayrılan insanlar için yeni, gizliliğe önem veren bir sosyal mednya platformu geliyor. Openbook adlı yeni girişim şu an KickStarter'da toplum fonu toplamaya başladı. Çok geçmeden PGP şifrelemenin yaratıcısı Philip Zimmermann ve Hollandalı telekom şirketi KPN Telecom'un güvenlik şefi Jaya Baloo tarafından maddi destek kazandı.
Cambridge Analytica fiyaskosu ve üçüncü parti Facebook uygulamalarının kişisel verileri sızdırması veya satması gibi kabul edilemez hatalar ardından platformu terk eden ve Facebook'a bir alternatif arayan insanlar, Openbook'u beğenebilir. Gizliliği odak noktasına alan diğer platformlar da var, bunlar arasında Diaspora, Friendica, and Mastodon bulunuyor, ama şimdiye dek başarılı olan olmadı.
Diğer platformların başarısız olmasının sebebi, geçiş sürecinin zor olmasıydı. Ancak Openbook'a geçmek, şirkete göre eski sosyal medya arşivinizi sürükleyip bırakmak kadar kolay. Ardından profil resimleriniz, fotoğraflarınız, videolarınız, görüşmeleriniz ve daha fazlası Openbook'a geçecektir.
Openbook ayrıca sosyal medyanın bağımlılık yapıcı özelliklerini azaltmak için bildirim sisteminde değişiklikler yaptığını ve toplam bildirimleri azalttığını anlattı. Eğer Openbook kulağınıza ilginç geliyorsa, dilerseniz KickStarter'da geliştiricilere maddi destek sağlayabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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