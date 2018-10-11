Galaxy Note 10'da Bu Özellik Olmayacak!

Samsung'un Galaxy telefonlarında inatla vazgeçmediği önemli özellik, iddialara göre Galaxy Note 10 ile birlikte tarihe karışabilir!

Samsung, Note 10'da Kulaklık Jakını Kaldırabilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tesla Version 9 Nihayet Geldi
Google Pixel 3 ile iPhone XS Karşı Karşıya!
Apple'dan "Korsanlık" İddiasına Yanıt!
Galaxy Note 10'da Bu Özellik Olmayacak!
İşte Rakamlarla Google Etkinliği

İlginizi çekebilir