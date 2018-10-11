Galaxy Note 10'da Bu Özellik Olmayacak!
Samsung'un Galaxy telefonlarında inatla vazgeçmediği önemli özellik, iddialara göre Galaxy Note 10 ile birlikte tarihe karışabilir!
Kore medyasından çıkan bu söylenti "inanılmayacak" kadar erken kategorisinden denebilir. Ancak konu, Samsung'un kulaklık jakını telefonlarından çıkarmasıyla ilgili olduğunda ister istemez dikkatleri çekmeye yetiyor. Bazı kaynaklara göre, Galaxy Note 10 kulaklık jakına sahip olmayan ilk Samsung amiral gemisi olacak.
Samsung'un bu adımı neden atacağına dair bir açıklama yok. Ayrıca rapor, şirketin geleneksel jaka veda etmek için Galaxy S11'i bekleyebileceğini de belirtiyor.
Samsung'un kulaklık girişini kaldırması durumunda USB Type-C -> 3.5 mm jack dönüştürücüsünü kutuya ekleyeceğine inanılıyor. Bu da şaşırtıcı değil çünkü Samsung, kutuda gerekli konektörleri ve dönüştürücüleri sunmayı hiç bırakmadı.
Kutuya bir dönüştürücü eklenecek olması, kulaklık jakının Samsung telefonlarından kaldırılacağı gerçeğini görmezden gelmemizi sağlamayacak olsa da, yakında bir zorunluluk haline geleceğe benziyor. Samsung son yıllarda cihazların boyutlarını arttırmadan yeni teknolojileri telefonlarına ekliyordu. Ama telefon gövdelerinin kısıtlı alana sahip olması ve gelişen teknoloji kulaklık jakını "kurban" haline getirdi. Sonuç olarak kulaklık jakının kurban edilmesini görmek üzücü olacak. Ancak endüstrinin geri kalanı zaten kablosuz ve USB Type-C ses çözümlerine doğru ilerlerken, Kore devi bir noktada akıma katılmak zorunda kalacaktı. Bu değişikliğin Galaxy Note 10 mu yoksa daha sonraki bir modelde mi gerçekleşeceğini bekleyip göreceğiz.
Yavuz Alp Şimşek
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