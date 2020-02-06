Galaxy Note 20 Sızıntısında Galaxy S20 Hakkında İpucu

Galaxy S20 sızıntılarından bıkanlar için karşımızda farklı bir sızıntı var. "Galaxy Note 20"nin çıkmasına muhtemelen altı ay var ancak Note 20 dedikoduları şimdiden başladı.
Sızıntılarıyla bilinen @UniverseIce'tan gelen bilgiye göre Galaxy Note 20, "ince ayarlanmış 120Hz tazeleme oranı teknolojisini kullanacak". 2020'de birkaç üst seviye telefonun bu teknolojiyi kullandığı biliniyor. Yüksek tazeleme oranı, ekrandaki içerikleri kaydırdığınızda daha akıcı bir görüntü sağlıyor. Büyük bir yenilik olmasa da, çoğumuzun şikayetçi olacağı bir değişiklik değil.
"İnce ayarlanmış" sözcüklerinde ise bir başka ipucu gizli olabilir. Bu, teknolojinin önce Galaxy S20'de ortaya çıkacağı, daha sonra bir miktar geliştirilerek Galaxy Note 20'ye geleceği anlamına geliyor olabilir. Galaxy S20'nin ekranının bir seçenek yoluyla 120Hz tazeleme hızı sunacağına dair dedikoduları daha önce duymuştuk. Note 20'de bu işlev üzerinde yapılacak geliştirme ise pil tüketiminin azaltılması olabilir.
"İnce ayarlanmış"ın bir başka anlamı, Note 20'deki 120Hz'in her uygulamaya yansıyacağı olabilir. Bugünkü 90Hz veya 120Hz tazeleme hızı sunan telefonlar, uygulamaya göre farklı hızda tazeleme hızına geçiş yapabiliyorlar. Bu ise tutarlı bir deneyimin önüne geçiyor.
Özetle sızıntıya inanacak olursak, Galaxy Note 20'nin Galaxy S20'den daha iyi bir ekrana sahip olması beklenebilir. Ancak telefonun çıkmasına altı ay var ve Samsung bile Note 20'nin nasıl olacağına tam olarak karar vermemiş olabilir. Bu yüzden tanıtımına bir hafta kalan Galaxy S20'ye odaklanmakta bizce fayda var.
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