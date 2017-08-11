Galaxy Note 7 Davasında Samsung Zaferi!
Yaklaşık 1.900 kişinin Samsung'a karşı açtığı Galaxy Note 7 davasında son gülen; Samsung oldu!
Güney Kore'de 1.900 civarı Galaxy Note 7 sahibi, geçen sene firmaya toplu dava açmıştı. Müşteriler, cihazın iki kez geri çağrılması ve son olarak da kaldırılması yüzünden çektikleri sıkıntılar için tazminat istediler. İstedikleri tazminatın miktarı ise 822.000 dolardı.
Samsung, Galaxy Note 7'yi piyasadan kaldırdıktan sonra kullanıcılarla yakından ilgilendi. Tüm kullanıcılara para iadesi teklif edildi. Para iadesi istemeyenler, yerine başka bir Samsung modeli satın alabildiler.
Samsung konuyu mahkemede halletmek istedi ve davadan galip ayrıldı. Yerel bir mahkeme, Samsung'un lehine karar verdi. Mahkeme, Galaxy Note 7'nin geri çağrılmasının kullanıcılara rahatsızlık verdiğine inanmanın güç olduğu sonucuna vardı.
Tüm dava rahatsızlık verme etrafına kurulmuştu. Müşteriler, teknik servislere çok kere şahsen gitmek zorunda kalmanın verdiği rahatsızlıktan şikayetçiydiler. Kendi zamanlarını ve enerjilerini feda ederek pil kontrolleri ve değişimlerine gittiler.
Seul Merkezi Bölge Mahkemesi, rahatsızlık iddialarının yerinde olmadığı sonucuna vardı. Bu yüzden kararını Samsung lehine verdi. Yani firmanın toplu davayı açan müşterilerine herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmayacak.
H. Hüseyin Öztürk
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