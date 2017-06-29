Galaxy Note 7 FE Özellikleri Ortaya Çıktı!
Samsung'un özel Galaxy Note sürümü Galaxy Note 7 FE, GFXBench listesine göründü!
Samsung'un yenilenmiş ve güvenli Note 7 sürümü, Galaxy Note 7 FE (Fandom Edition) olarak 7 Temmuz'da karşımıza çıkacak. Telefonun tanıtımına hemen hemen 1 hafta kadar kalmasına rağmen özellikleri sızmaya devam ediyor. Halbuki telefonda değişen batarya dışında herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. Ancak Bixby için yeni bir tuş görebiliriz. Bunun gibi birtakım yeni özellikler yeni Note 7'de göze çarpabilir. Teknik kadro ise GFXBench listesine yansımış durumda.
Samsung'un Note 7 FE'yi şimdilik Güney Kore'de satışa sunacağı düşünülüyor. GFXBench listesinde, Android 7.0 işletim sistemiyle çalıştığı görünen Note 7 FE / R, Full HD 5.7 inç ekrana sahip olacak. 2.6 GHz hızında Samsung Exynos 8 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 MP ve 5 MP kameralara sahip olacak. RAM 4 GB, hafıza da 64 GB olarak Note 7'den değişmeden alınan diğer özellikler oluyor.
Sızan bilgiler arasında bataryaya ilişkin bilgi yer almıyor. Ancak telefonda 3200 mAh kapasitesinde bir bataryanın bulunması bekleniyor. Elbette en büyük soru şimdilik gizemini koruyor: Yeni Galaxy Note 7, Güney Kore dışında başka pazarlarda görülecek mi? Bunu hep birlikte önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.
Ercan Uğurlu
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