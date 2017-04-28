Galaxy Note 8 Ciddi Ciddi Geliyor!
Samsung, faciaya dönüşen Galaxy Note 7 macerasından sonra, Galaxy Note 8 hakkındaki planlarını açıkladı!
Samsung, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığı duyurusunda, mobil departmanının düşüş yaşadığını kabul etti. Bu düşüşün bir numaralı nedeni olaraksa, amiral gemisi telefonların satışında yaşanan düşüşü gösterdi.
Amiral gemilerinde yaşanan düşüşün altında iki neden yatıyor. Birincisi, henüz piyasaya sürülen Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın etkisinin neredeyse sıfır olması. Bu iki telefonun yakalayacağı başarıyı, ancak ikinci çeyrek sonuçları açıklandığında göreceğiz.
İkinci neden ise, tabii ki Galaxy Note 7 fiyaskosu. Samsung, büyük kar beklediği Galaxy Note 7'den, yaşanan yanma vukuatları ve geri toplama sonrasında büyük zarar etti. Ve bu zararı toparlamak, yeni Galaxy S8'lere düştü.
Açıklamada bir de, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek yeni bir amiral gemisi telefondan bahsedildi. Aslında bu çok da büyük bir sürpriz sayılmaz; Samsung'un Galaxy Note 8 üzerinde çalıştığı zaten konuşuluyordu. Hatta Ocak ayında, Samsung Mobile yöneticisi Koh Dong-Jin, daha iyi, daha güvenli ve fazlasıyla yenilikçi bir Galaxy Note 8'i piyasaya süreceklerini açık açık söylemişti.
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