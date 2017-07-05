Galaxy Note 8'in Ekran Camı İnternete Sızdı!

Son günlerde peş peşe gelen Galaxy Note 8 sızıntılarına bir yenisi daha eklendi!

Galaxy Note 8'in Ekran Camı İnternete Sızdı!

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