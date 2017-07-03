Galaxy Note Fan Edition Resmi Olarak Satışta!
Samsung'un pilini değiştirerek yenilediği Galaxy Note 7, Güney Kore'de bu isimle resmi olarak satışa sunuldu!
Samsung, Galaxy Note 7'nin elden geçirilip patlama riskinden arındırılmış bir sürümünü satacağını birkaç ay önce doğrulamıştı. Firma yenilediği Galaxy Note 7'leri resmi olarak Galaxy Note Fan Edition adı altında satmaya başladı.
Galaxy Note 7'nin tüm sorununun pilinde olduğu anlaşılmıştı. Samsung, Galaxy Note Fan Edition'ın aynı pille gelmediğini, firmanın 8 maddelik yeni pil güvenliği testinden geçen 3.200mAh'lik yeni bir pil taşıdığını söylüyor. Telefonun geriye kalan tüm özellikleri ise Galaxy Note 7 ile aynı. Kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkan telefon, Samsung'un yeni dijital asistanı Bixby'yi de içeriyor.
Samsung, kendi ülkesi Güney Kore'de 400 bin Galaxy Note Fan Edition satmayı planlıyor. Telefonun başka ülkelerde satılıp satılmayacağı ise henüz doğrulanmadı. Samsung, cihazı ABD'de piyasaya sürmeyeceğini daha önce açıklamıştı.
Zeynel A. Öztürk
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