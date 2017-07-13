Galaxy Note FE'ye Beklenmedik Yoğun İlgi!

Kore'den gelen bilgilere göre yenilenerek satışa sunulan Galaxy Note 7'lere ilgi oldukça yoğun!

Galaxy Note FE'ye Beklenmedik Yoğun İlgi!

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