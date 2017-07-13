Galaxy Note FE'ye Beklenmedik Yoğun İlgi!
Kore'den gelen bilgilere göre yenilenerek satışa sunulan Galaxy Note 7'lere ilgi oldukça yoğun!
Galaxy Note 7'nin patlamaz hale getirilmiş yeni sürümü Galaxy Note FE, satışa birkaç gün önce sunulmasına rağmen yoğun ilgiyle karşılaştı.
Korean Times'ın haberine göre yenilenen telefonun satışlar Kore'de öyle iyi ki, stokları tükendi. Kısıtlı sayıda piyasaya sürülen cihaz, Galaxy Note 7'nin orijinal fiyatının çok altında, yaklaşık 600 dolara satılıyor. Cihaz popüler hale gelse de, başka ülkelerde satılıp satılmayacağı henüz kararlaştırılmadı.
Samsung şu sıralar Eylül'de piyasaya süreceği Galaxy Note 8'le ilgili hazırlıkları yapmakla meşgul. Dedikodulara inanacak olursak telefon, Qualcomm'un en son işlemcisi Snapdragon 835, 4GB RAM ve çift arka kamerayla gelecek. Telefonun tasarımı Galaxy S8'e benzeyecek ancak biraz daha geniş olacak ve parmak izi sensörünün konumu biraz daha ergonomik olacak.
Zeynel A. Öztürk
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