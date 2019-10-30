Google'dan Büyük Bir Satın Alma Yolda!
Yeni bir söylentiye göre Google, oldukça büyük sayılabilecek bir teknoloji şirketini satın almak için ilk teklifini sundu!
- Levent Öztürk
Reuters'ın kaynaklarının söylediğine göre Google'ın ana firması Alphabet, Fitbit'i satın almak için resmi bir teklifte bulundu. Ancak bir teklifin var olması satın alımın yakında olduğu anlamına gelmiyor. Reuters'ın da bildirdiği üzere "Google ve Fitbit arasındaki görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanacağının garantisi bulunmuyor."
Google'ın bol miktarda söylentisi dolaşan kendi Pixel Watch'ını tanıtmasının ne kadar uzun zamandır beklendiği düşünülürse, firmanın fitness donanım piyasasıyla da ilgileniyor olması pek sürpriz sayılmaz. Yıllar boyunca WearOS'u geliştirmesinin ardından firmanın, giyilebilir yazılımları ile de aşina olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak Fitbit kendi işletim sistemini kullanıyor ve satın alım gerçekleşirse Google'ın sahibi olduğu bir Fitbit cihazının hangi giyilebilir işletim sistemini kullanacağını şimdiden tahmin etmek pek kolay değil.
Ayrıca bu satın alım, teknoloji devinin HTC ile Pixel serisi telefonları üretmek için anlaşma denemesini takip etmiş olacak. Bu anlaşmanın sonrasında 2018'in başlarında firma, HTC'nin Pixel ekibini 1,1 milyar dolara satın alarak tüm üretimi firma içerisine çekmişti. Google'ın doğru donanım deneyimini kendi bünyesine katmak için para harcamaktan çekinmediği firma tarihi boyunca pek çok kez görüldü.
Henüz bu girişim hakkında ilk duyumlar ortaya çıkmış durumda ve görüşmelerin hangi aşamada olduğu veya nasıl bir hal alabileceği konusunda hiçbir bilgi bulunmuyor.
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