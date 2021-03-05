Google Cardboard'un 7 Yıllık Macerası Sona Erdi

Google, 2014 yılında piyasaya sürdüğü ucuz sanal gerçeklik ürünü Cardboard'u resmi olarak tarihe gömdü. Cardboard'un 7 yıllık tarihi başarılarla dolu olsa da, artık yetersiz kaldığı bir gerçekti...