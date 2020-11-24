Google, Chrome Eklentileri İçin Yeni Kurallarını İlan Etti

Google, halihazırda kullanılmakta olan Chrome uzantılarını kontrol altına alma çabaları kapsamında yeni kuralları uygulanmaya başladı. Eklentiler artık verileriniz için daha fazla şeffaflık içerecek. İnternet devi, Ocak 2021'de Chrome Web Mağazası'ndaki uzantılar için veri kullanımının kullanıcıya açıkça sergilenmesini gerektiren bir politika uygulamaya koyacak. İçerik oluşturucular bundan sonra oturum açma bilgileri veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler gibi topladıkları veri türlerini açıklamak zorundalar. Üçüncü şahıslara veri satmayı ve verileri ilgisiz amaçlarla kullanmayı yasaklayan yeni politikaya da uyacakları konusunda söz vermeleri gerekiyor.
Verileri kötüye kullananlar isterlerse topladıklarını bilgileri kolayca yanlış bildirebileceklerinden dolayı bu hareket uzantı üreticilerinin dürüstlüğünü yüzde yüz garanti etmiyor. Yine de, sahtekar geliştiricileri yakalandıktan sonra web mağazasından atmayı kolaylaştırıyor. Bir uzantının gerçekten ne istediğini ve hangi verileri kullanacağını bilmek, o eklentiyi yükleme konusunda daha bilinçli bir karar vermenize de yardımcı olacak.
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