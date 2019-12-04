Google Fotoğraflar'a Özel Sohbet İşlevi

Google, Fotoğraflar uygulamasının mobil ve web sürümlerine yeni özellikler ekledi.
Firma, yaptığı duyuruda Fotoğraflar uygulamasına bir sohbet işlevi eklediğini söyledi. Bu sayede fotoğrafları ve videoları kişilerinizle paylaşmak daha kolay olacak. Yeni işleve ulaşmak için uygulamayı açıp, paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda "Google Fotoğraflar ile gönder" seçeneği ekrana geliyor ve fotoğrafı bir mesajla göndermenize izin veriliyor.
Dilerseniz, birden fazla alıcı seçebiliyor veya "yeni bir grup" oluşturup sohbete başlayabiliyorsunuz.
İşlevi kullanabilmek için arkadaşlarınızın Google hesabına giriş yapmış olması, yani bir Google hesabına sahip olması gerekiyor. Yeni işlevin sohbet uygulamalarının yerini almak gibi bir amacı yok, yalnızca hatıraları paylaşmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.
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