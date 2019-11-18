Google'da İşinizi Kolaylaştıracak 6 Arama İpucu

Google'ın arama motoru, milyonlarca dolarlık havalı algoritmalarına rağmen bazen canınızı sıkabiliyor. Örneğin mevcut olduğunu bildiğiniz bir bilgi, hangi arama terimini kullanırsanız kullanın, bazen inatla karşınıza gelmeyebiliyor. Ancak bu durumlarda başvurabileceğiniz birkaç küçük ipucu var.
İşte Google'da arama yapmanın birkaç farklı yolu.
1. Joker Arama Operatörü
Joker arama operatörü, arama yapacağınız sözcüğü veya cümleyi bilmiyorsanız veya birden fazla sonuç arıyorsanız faydalı olabilir. Bunun için emin olmadığınız sözcüğün yerine bir * (yıldız işareti) ekleyin.
Joker operatörünü belirli bir konuda arama yapmak için de kullanabilirsiniz. "Güvenilir * sağlayıcısı", "güvenilir internet sağlayıcısı", "güvenilir hosting sağlayıcısı", "güvenilir VPN sağlayıcısı" aramalarının yerine geçecektir.
2. Benzer Siteleri Bulun
Bu işlev, özellikle belirli bir konuda arama yapıyorsanız faydalı olabilir. Genellikle belirli bir alan adına bağlı olan geri bağlantıları (backlink) inceleyerek çalışan bu işlevi kullanmak için related:[alan adı] yazmanız yeterli.
Örneğin related:chip.com.tr yazarsanız, Google'ın benzer bulduğu teknoloji haberleri sitelerini göreceksiniz.
3. Sözcükleri Hariç Tutun
Google, arama sonuçlarında inatla ilgisiz sonuçları gösteriyorsa, belirli bir sözcüğü hariç tutarak arama teriminizi iyileştirebilirsiniz. Bunun için hariç tutmak istediğiniz kelimenin başına bir tire işareti koyun. Örneğin "bilgisayar" sözcüğünü arattığınızda Mac'lerle ilgili sonuçları görmek istemiyorsanız "bilgisayar -mac" yazabilirsiniz.
4. Sayı Aralığı Aratma
Arama terimleri arasına iki nokta (..) ekleyerek iki sayının arasındaki sayıları aratabilirsiniz. Örneğin Google arama kutusuna "ABD 1800..1900" yazarsanız, 19. yy Amerikan tarihiyle ilgili sonuçları göreceksiniz.
5. Birden Fazla Eksik Kelime
Bilmediğiniz kelimeler yerine yıldız (*) işaretini kullanabileceğinizi göstermiştik. Peki ama bilmediğiniz sözcüklerin sayısı daha fazla ise ne yapacaksınız? Bu durumda AROUND operatörünü kullanabilirsiniz. Eksik olan kelimelerin sayısı yaklaşık olarak 5 ise, AROUND(5) yazabilirsiniz.
6. Resim Arama
Rastladığınız harika bir tablonun kime ait olduğunu merak ettiyseniz, bunu Google'ın resim arama işleviyle öğrenebilirsiniz. Telefonda images.google.com adresini açın, tarayıcınızın ayarlar menüsünden masaüstü siteyi isteyin ve kamera simgesine dokunarak resmi yükleyip aratın.
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