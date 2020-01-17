Google'a "Şişiren Yazılımları Silin" Mektubu

Gizlilik yanlısı kampanyacılar tarafından kaleme alınan bir açık mektupta, Google'dan Android'deki kaldırılmayan uygulamalara yönelik yeni kurallar getirmesi istend
Mektupta telefonlarla gelen "bloatware" türü yazılımların yüzde 91'inin Google Play'de bulunmadığının altı çizildi. Dolayısıyla bu uygulamalar, kullanıcıları normalde zararlı uygulamalardan koruyan mekanizmaları atlatıyorlar. Benzer şekilde bu uygulamalar Play Store'un incelemesinden geçmediği için bilinen güvenlik açıklarıyla gelebiliyor.
Bu uygulamalar kaldırılamıyorsa, kullanıcılar bilmedikleri üçüncü taraflara veri göndermek durumunda kalıyorlar. Mektubu imzalayanlar arasında gizliliğe odaklı DuckDuckGo, Tor gibi teknoloji girişimleri ve insan hakları kuruluşları bulunuyor. Mektup, ön-yüklü uygulamaların özel izinlere sahip olabildiğini ve bu sayede Android güvenlik modelinin dışında çalışabildiğini söylüyor. Bu durumda uygulama, Android'in standart güvenlik uyarıları devreye girmeden istediğini izne (mikrofon, kamera ve konum dahil) sahip olabiliyor.
Teknolojideki gelişimin gizlilik konusunda doğru orantılı ilerlemediği açık. Hatta gizlilikte geriye doğru gittiğimiz söylenebilir. Google, henüz bu mektupla ilgili bir açıklama yapmadı.
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