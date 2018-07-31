Google'dan Yeni Chromebook Reklamı

Google'ın yeni reklamı, sizi Chromebook almaya ikna etmek için Windows ve macOS'u böyle eleştirdi!

Oynat Google'dan Yeni Chromebook Reklamı Google'ın yeni reklamı, sizi Chromebook almaya ikna etmek için Windows ve macOS'u böyle eleştirdi!

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