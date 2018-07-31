Google'dan Yeni Chromebook Reklamı
Google'ın yeni reklamı, sizi Chromebook almaya ikna etmek için Windows ve macOS'u böyle eleştirdi!
Google'ın yeni Chromebook reklamı, hedefine Windows ve macOS'un hata mesajlarını, mavi ekranları ve virüs uyarılarını aldı.
Google, yeni reklamında Chrome OS'un kullanımının ne kadar basit olduğunu, virüs koruması, otomatik güncelleme, tüm gün pil ömrü gibi özelliklerin en baştan itibaren sunulduğunu göstermek istiyor. Bununla birlikte Windows ve macOS'a yöneltilen bu eleştiriler, belki seneler önce geçerli olabilirdi, çünkü hem Microsoft, hem de Apple, bahsedilen bu sorunların büyük kısmını çözmüş bulunuyorlar.
Laptop üreticileri, şu sıralar okula dönüş dönemine hazırlanıyorlar ve reklam, Google'ın öğrencileri ve öğretmenleri yeni bir bilgisayar satın almaya ikna etmesi için iyi bir fırsat. Microsoft, öğrencilere yönelik Surface Go'yu bu hafta piyasaya sürecek; Apple ise bazı MacBook modelleriyle ücretsiz Beats kulaklık dağıtıyor. Google'ın ABD eğitim piyasasında güçlü bir liderliği var ve firma, bu reklamla yerini daha da sağlamlaştırmak istediğini gösteriyor.
Zeynel A. Öztürk
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