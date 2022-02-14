Google'ın Akıllı Lambası dLight Geliyor; Ama Onu Satın Alamayacağız!

Google, Google Asistan destekli akıllı bir lamba olan dLight üzerinde çalıştığını duyurdu. Ama ne yazık ki biz "normal insanlar" bu lambaya asla sahip olamayacağız!

  • Levent Öztürk
Google'dan, satın alınamayan lamba: dLight
Google

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