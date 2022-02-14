Google'ın Akıllı Lambası dLight Geliyor; Ama Onu Satın Alamayacağız!

Google Asistan destekli bir akıllı lamba arıyorsanız, Google'ın bu amaçla ürettiği bir lamba olduğunu bilmek sizin için sevindirici bir haber olacaktır. Ancak 9to5Google tarafından bildirildiği üzere bu lamba, yalnızca çalışanlar için üretiliyor ve bu da işin üzücü kısmı. Google tasarımcısı Ben Gold, dLight olarak adlandırılan lambanın bir görüntüsünü tweet'ledi ve "büyük olasılıkla asla şirket dışında satılmayacağını" belirtti.
Bu ultra modern lamba, dairesel bir tabana ve silindirik bir ışık barındıran ince bir direkten oluşuyor. Parlak beyaz rengi, neredeyse bir Apple mağazasında bulacağınız bir ürün gibi görünmesini sağlıyor. Gold tarafından belirtilene göre, ışığı farklı konumlara getirerek masanıza veya görüntülü aramalar sırasında yüzünüze doğru aşağı doğru yöneltebilirsiniz. Ayrıca birkaç aydınlatma ön ayarının yanı sıra ışığın sıcaklığını değiştirme özelliğine de sahip.
Lambanın FCC belgelerinin etiketinde "Hey Google" logosu bulunduğundan, internet bağlantısını ve Google Asistan desteğine sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Sağlanan görüntülerin hiçbirinde USB-C bağlantı noktasını gözükmese de Gold, bu bağlantıya sahip olduğunu ve kablosuz güncellemeler aldığını söylüyor.
Ne yazık ki, Google'da çalışmayan bizler, dLight'a sahip olamayacağız. Ancak 9to5Google'ın belirttiği gibi, Google ilk kez yalnızca çalışanlara yönelik bir ürün üretmiyor. 2017'de şirket, çalışanları için Google markalı bir çift kulak üstü kulaklık geliştirmişti.
Gold, Google'ın evden çalışma deneyimini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak, ABD'de bulunan çalışanların dLight'ı şirket aracılığıyla ücretsiz olarak sipariş edebileceğini söylüyor. Google çalışanları, salgın nedeniyle hala ofise dönmek zorunda değil...
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