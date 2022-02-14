Google'ın Akıllı Lambası dLight Geliyor; Ama Onu Satın Alamayacağız!

Google, Google Asistan destekli akıllı bir lamba olan dLight üzerinde çalıştığını duyurdu. Ama ne yazık ki biz "normal insanlar" bu lambaya asla sahip olamayacağız!

14 Şubat 2022 17:32

Levent Öztürk