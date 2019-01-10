Güncelleme, Windows 7 Dosya Paylaşımını Bozdu
Microsoft'un Windows 7 için yayınladığı bir güvenlik güncellemesi, işletim sisteminin bazı ağ yeteneklerini yok etti!
Microsoft'un Windows 7 için yayınladığı bir yama, işletim sisteminin ağ bağlantısıyla ilgili bazı sorunlar yaşamasına neden oldu.
Ocak 2019 aylık güncellemelerinin bir parçası olan güncelleme (KB4480970), bir dizi güvenlik sorununu ortadan kaldırıyordu. Ancak güncellemeyi Windows 7'de (veya Windows 2008 R2 Server) yükleyenler, SMBv2 ağlarında, yani Microsoft'un dosya paylaşım protokolünde sorun yaşamaya başladılar. Reddit'teki bu konuşmalar, güncellemenin işlevi çökerttiğini söylüyor.
Sorundan etkilenen kullanıcılar, güncellemeyi kaldırarak sorunu çözdüklerini söylüyorlar. Bunun ideal bir çözüm olmadığı kesin, çünkü güncellemenin önemli güvenlik açıklarını kapattığı biliniyor. Kayıt defterinde yapılacak bir değişiklikle sorunu onarmanın mümkün olduğu söyleniyor, ancak bu çözüm herkes için işe yaramıyor.
Reddit'teki bilgilere göre Microsoft, şu an sorunu inceliyor. Firmanın sorunla ilgili çözümü hızla sunmasını umuyoruz.
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