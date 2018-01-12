Güncellemeler Ubuntu'yu da Bozdu!
Ubuntu kullanan bazı kullanıcılar, son güncellemeden sonra garip bir sorun yaşamaya başladı!
Bu hafta Microsoft, uyumsuzluklardan meydana gelen performans sorunları üzerine AMD sistemleri için olan bazı güvenlik güncellemelerinin dağıtımını duraklatmıştı. Bu güncellemeler Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarına karşı güçlendirmeye yönelikti.
Şimdi ise öyle görünüyor ki Microsoft'un işletim sistemi, bu güvenlik açıklarını kapamaya yönelik yamalardan dolayı sorunlar yaşayan tek işletim sistemi değil. Ubuntu forumlarındaki gönderilerde ve Launchpad bug izleyicideki raporlarda da kullanıcıların bilgisayarlarını açma sorunları yaşadığı görünüyor.
Sorun, kullanıcıların kernel imajı 4.4.0-104'ten 4.4.0-108'e güncellemesi üzerine meydana geliyor gibi görünüyor. Güncelleme Meltdown'a karşı savunmaya yönelikti, ama birçok kullanıcının boot-up (açılma) sorunları yaşamasına sebep oldu. 4.4.0-109 ve 4.4.0-109.114 imajlarındaki art arda gelen güncellemeler bu problemleri onarmaya çalışıyor ama anlaşılan tüm kullanıcılar için işe yaramıyorlar.
Cihazlarını açmakta sorun yaşayan kişiler için şimdilik tek çözüm kernel imajı 4.4.0-104'e geri dönmek gibi görünüyor. Ama buna geri dönmek, Meltdown ve Spectre için getirilen korumaları da kaybetmek demek.
H. Hüseyin Öztürk
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