Herhangi Bir Program "Her zaman üste" Nasıl Alınır?
Windows'ta sadece Görev Yöneticisi'ne has bu özelliği, diğer programlar için nasıl kullanacağınızı anlatıyoruz...
Windows 10 büyük güncellemelerle büyük yol kat etmiş olsa da, ana akım işletim sistemi hala mükemmel olmaktan uzak. Örneğin, şu an hala bir programı "her zaman üstte" yapmanın bir yolu yok, bunu ancak üçüncü parti uygulamalarla gerçekleştirebilirsiniz. Neyse ki bu konuda oldukça başarılı bir program var: WindowsTop.
Bu uygulama sayesinde istediğiniz herhangi bir programı sürekli olarak diğer pencerelerin üstünde tutabilirsiniz. WindowsTop, programlar ve pencereler arasında geçiş yaparken sürekli gözetlemeniz veya kullanmanız gereken önemli bir pencerenin geri plana gitmesini önlemek konusunda size yardımcı oluyor.
Ancak bu programın bir kaç ilginç özelliği daha var. Uygulamayı bilgisayarınıza kurduktan sonra tüm pencerelerin isim çubuğubda, onları en yukarı alabilmenizi için bir tuş olduğunu fark edeceksiniz. Program ayrıca bu kullanışlı üç özelliği de sunuyor:
- Opaklık: İsterseniz en üstteki pencereyi saydamlaştırabilirsiniz. Eğer "Enable Click Through" seçeneğini aktifleştirirseniz, en üstteki pencere dokunulmaz hale gelecektir.
- Shrink: Bir programı küçültmek yerine Shrink özelliğini kullanarak programları ufacık hale getirebilirsiniz. Bu sayede çok az yer kaplamalarını ama yine de görünür olmalarını sağlayabilirsiniz.
- Karanlık Mod: Dark Mode sayesinde ekranınızın renklerini tersine çevirerek gece çalışmaya daha müsait bir ışık oranına sahip olabilirsiniz.
WindowsTop tamamen ücretsiz bir yazılım.
Ali Ruhi Öztürk
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