Hilary Clinton'dan Zuckerberg'e büyük taş

2016'da Donald Trump karşısında kaybeden ABD başkanlık adayı Hilary Clinton, Mark Zuckerberg'in "ABD demokrasisine yaptıklarının hesabını ödemesi gerektiğini" söyledi.
Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook ZEO'su Zuckerberg'i hedefe oturtan tek kişi, elbette Clinton değil. Zuckerberg, son zamanlarda yanlış bilgiler içeren siyasi reklamları kaldırmadığı için de tartışılıyor.
Tartışmalı siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica hakkındaki bir belgeselle ilgili etkinlikte konuşan Clinton, sahte haberlerle savaşma konusunda iyi bir iş çıkarmadığımızı düşünüyor. "Bu zor çünkü algoritmalar ve diğer tüm kudret sahibi güçler karşısındasınız ve bu gerçekten zor."
The Great Hack belgeseli, veri canavarı firmanın 2016 ABD başkanlık seçimlerindeki etkilerine göz atıyor ve şu büyük soruyu soruyor: Kişisel bilgilerimizi kendi rızamızla teknoloji firmalarına teslim ettikçe, sosyal medya tarafından manipüle mi ediliyoruz?
Facebook, Cambridge skandalı sırasında verileri yeterince koruyamamakla çok yoğun olarak eleştirilmiş, yaşananlar sonrasında Zuckerberg, Kongre karşısında ifade vermişti.
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