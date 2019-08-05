HTC, Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
HTC, neredeyse kaybolduğu dev akıllı telefon pazarına yeni bir seri ile geri dönüş yapabilir!
- Levent Öztürk
HTC'nin akıllı telefon bölümü birkaç yıldır çok parlak zamanlar geçirmiyor. Bu da cep devinin, Hindistan gibi bazı önemli piyasalardan çekilmesine yol açtı.
HTC, çok da uzak olmayan bir geçmişte HTC One gibi ürünleri ile üst seviye akıllı telefon üreticilerinden biri olmuştu. Ancak zaman içerisinde, masaya fiyat rekabetinden daha fazlasını getiren Çinli firmalara karşı tutunamadı ve doğal olarak giderek piyasa payını kaybetti ve şu anda küresel anlamda oldukça düşük bir paya sahip. Şirket, küçülme çabalarının bir parçası olarak Hindistan akıllı telefon piyasasından çekilmişti ve 2018'in başlarındaki HTC U11, Hindistan'daki en son üst seviye telefonları oldu.
Ancak 91Mobiles'ın yeni bir haberine göre, HTC Hindistan piyasasına yeni bir akıllı telefon serisi ile tekrar adım atmayı planlıyor. Yeni akıllı telefonların üst seviye telefonlar olması bekleniyor ve diğer ülkelerden önce ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürülmeleri söz konusu olabilir. Ayrıca bu kaynak, endüstride ilk olan bazı seçeneklerin de sunulacağını söylüyor.
HTC, başarılı olduğu zamanlarda en yaratıcı akıllı telefon üreticilerinden biriydi ve özellikle kamera ve ses alanda hem cesur tasarım tercihleri, hem de yenilikçi bakışlar sunuyordu. Hindistan'ın son zamanlarda en hızlı büyüyen akıllı telefon piyasalarından biri olduğu düşünülürse, bu kararın çok şaşırtıcı olduğu söylenemez. Sadece geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Xiaomi ve OnePlus gibi firmalar Hindistan'da çalışmalarına başladılar ve sundukları telefonlar ile Dünya'nın en büyük telefon üreticileri arasında yerlerini aldılar. Buna karşılık HTC şu anda Hindistan akıllı telefon piyasasının %1'inden azında yer alıyor.
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