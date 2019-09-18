HTC'de 1 Numaralı Koltuk El Değiştirdi!
Eski günlerini mumla arayan telefon devi HTC, artık yeni bir lidere sahip!
- Levent Öztürk
HTC, telekom devi Orange'ın eski yöneticisi Yves Maitre'nin yeni CEO'su olduğunu duyurdu. Firma, 2015 yılında koltuğu Peter Chou'dan alan şu andaki lideri Cher Wang'ın başkanlarından biri olarak yer almaya devam edeceğini belirtmekte.
HTC, Maitre liderliğinde de VR ve XR (genişletilmiş gerçeklik), 5G ve AI alanlarına odaklanmaya devam edecek. Yapılan basın açıklamasında Maitre, HTC'nin "Dünya'nın en iyi tüketici donanımını" üretmeye devam ederken bu donanımların çevresindeki tamamlayıcı hizmetleri geliştirmeyi de unutmayacağını belirtti.
Bunun anlamı, HTC'nin muhtemelen Vive VR başlığının çevresindeki işletme hizmetlerini geliştirmeye devam edeceği. Firma, Synnex firması ile HTC Vive üzerine bir anlaşma yaptı ve ayrıca kısa bir süre önce Sprint ile beraber geliştirilen, kullanıcıların bir 5G telefon olmadan 5G hızlarına ulaşabilmeleri için 5G Hub'ı tanıttı.
HTC'nin finansal durumunun son zamanlarda pek iyi olmadığı söylenebilir. 2018 yılında firma sadece 770 milyon dolar gelir elde etmişti ve bu da kamuya açık bir firma olarak 1 milyar doların altına indiği ilk tarihti. HTC, geçtiğimiz yıl akıllı telefon işinin bir kısmını Google'a satmıştı ve Vive da sorunlar yaşamaktaydı. Eğer HTC'nin sorunları devam ederse, Maitre en son CEO'su olabilir.
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