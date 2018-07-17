Huawei AI'ye çok daha fazla önem verecek...
Huawei, yapay zeka çalışmalarını daha geniş bir alana yaymak için düğmeye bastı!
Huawei, tüm donanımları genelinde ciddi bir yapay zeka (AI) güncellemesine hazırlanıyor.
Söylenilene göre firma şu anda "Project Da Vinci" üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor ve bu proje, AI teknolojisini pek çok farklı donanım önerisine getirmeyi planlayan büyük bir kampanya olarak gözüküyor.
The Information'ın söylediğine göre AI, Huawei'nin yakın geleceğinde büyük bir rol oynayacak. Akıllı telefonlardan veri merkezlerine ve hatta ağ ekipmanlarına kadar pek çok farklı şey Project Da Vinci ile bir zeka gelişimi yaşayacak.
AI, şu anda hem Huawei hem de Batılı kolu Honor tarafından yayımlanan tüm akıllı telefonlarda alışıldık bir özellik olarak görülüyor. Her iki firma da AI ile zenginleştirilmiş donanımlar ve yazılımlar sunuyorlar ve bu yazılımlar, temel olarak fotoğrafçılığı veya batarya verimini geliştirmek için kullanıyor.
Şimdi ise görünene göre Huawei AI araçlarını firmanın ekosisteminin daha büyük bir kısmına yaymayı planlıyor. Bunların arasında büyük ihtimal ile firmanın bu gün ulaştığı noktaya gelmesini sağlayan ağ ekipmanları da bulunacak ve bu alanda AI, 5G ile daha önemli hale gelecek daha uygun ve düzenli ağ performansı için kullanılabilecek.
Ancak Huawei'nin aynı zamanda da veri merkezi çip alanına genişleyebileceği ve Nvidia, AMD ve Intel ile rekabete girebileceği belirtiliyor. Bütün bu satıcılar, veri merkezlerini hedefleyen AI ile güçlendirilmiş donanımlara sahip ve giderek daha fazla işletmenin buluta taşınması ile Huawei için bu atılımın oldukça iş anlamında mantıklı olduğu söylenebilir.
Aynı zamanda firmanın video güvenlik kameraları alanındaki çalışmaları da belirtildiği için Huawei'nin AI teknolojisi için bir diğer potansiyel hedef de akıllı şehirler olabilir. Bu alanda da AI saatlerce süren video izlemelerini takip edebilir ve suçluları bulabilir veya trafik durumunu takip ederek şehrin trafik problemleri yaşamamasını sağlayabilir...
Levent Öztürk
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