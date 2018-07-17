Huawei AI'ye çok daha fazla önem verecek...

Huawei, yapay zeka çalışmalarını daha geniş bir alana yaymak için düğmeye bastı!

Huawei AI çabalarını arttırıyor...

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TATİLE GİDECEKLER İÇİN 10 TEKNOLOJİK ÜRÜN

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

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