Huawei, Google Play Store Alternatifini Anlattı

Huawei, kendi geliştirdiği uygulama mağazasını yavaşça ortaya çıkarıyor. Çinli teknoloji devi, yeni Huaewi Mobile Services (HMS) sistemi hakkındaki bilgileri Londra'daki bir etkinlikte aktardı ve platforma kaydolan geliştirici sayısındaki artıştan bahsetti.
ABD hükümetinin kararı sonucunda Android hizmetlerini kullanmaktan men edilen Huawei, kendi platformu HMS Core için 55.000 uygulama için kayıt yapıldığını söylüyor. Platform, geliştiricilere konum izleme, sağlık, makine öğrenimi gibi 24 geliştirici kiti sunuyor.
Huawei, kendi mağazası AppGallery'nin şu an 400 milyon aylık aktif kullanıcıyı üzerine çektiğini söylerken, diğer mobil hizmetlerle bağlantılarını artırmak istediğini vurguluyor. Bağlı uygulamalar arasında şu an Huawei Browser ile Assistant sayılıyor.
Firma, tüketici cihazlarına yönelik iş planlarını da açıkladı. Bu kapsamda "akıcı bir yapay zeka deneyimi" sunmayı uman firma, akıllı telefonu merkeze koyarak Huaewi'nin tablet, giyilebilir teknolojiler, PC'ler gibi akıllı cihazlarını birbirine bağlamak istiyor.
Son olarak Huawei, İngiltere ve İrlanda'da geliştirici sektörüne 20 milyon Sterlin yatırım yapacağını da söyledi. Bu kapsamda geliştiriciler, Huawei Gallery'ye yükledikleri uygulamalar için ocak sonu itibariyle 20.000 Sterlin'e kadar ödül kazanabilecekler.
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