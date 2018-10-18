Huawei microSD Yerine NM Kart Kullanıyor

Huawei'nin yeni telefonları, microSD yerine firmanın kendi geliştirdiği, nanoSIM boyutlu bellek kartlarını kullanıyor!

Huawei Telefonlar microSD yerine NM Kart Kullanıyo

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