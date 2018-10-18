Huawei microSD Yerine NM Kart Kullanıyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Vahşi Batı

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim