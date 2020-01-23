iCloud Yedeklerinin Şifrelenmediği İddia Edildi

Apple ve kanun uygulayıcılar arasında Şubat 2016'da halkın önünde, ilginç bir tartışma yaşanmıştı. Görünüşe göre FBI, San Bernardino saldırganını bulmak için Apple'ın bir iPhone'un şifresini çözmesini istiyordu. Apple ise iPhone'ların şifreli olduğunu ve bu konuda yardımcı olamayacağını söylemişti.
Ancak Apple'ın iCloud yedeklerinin uçtan uca şifreleme kullanmadığı söyleniyor. Reuters'a göre bunun nedeni ise FBI'ın durumdan memnun olmayışından ibaret. İddiaya göre Apple, yüksek yerlerde rahatsızlık yaratmak istemiyor.
iCloud yedeklerinin şifrelenmemesi, kanun uygulayıcıların hayatını inanılmaz derecede kolaylaştırıyor çünkü verilerinizin görüntülenmesi için iPhone'unuza ihtiyaç duyulmuyor. Apple'ın bu verileri gerekli durumlarda FBI'a ilettiği söyleniyor.
Gizlilik konusunda uzun süredir kendini öven Apple'ın bir süre önce iCloud yedeklerini şifrelemeyi planladığı biliniyor. Yedeklerin şifrelenmemesi, planlardan vazgeçildiğini gösteriyor. Firma, FBI'ın yanında kullanıcıların veri kaybı yaşamasının da önüne geçmek istiyor olabilir. Şifreli verilerin parolası kaybolduğunda bunu kimse çözemediğinden, verinizi Apple da kurtaramayacaktır.
Google ve Microsoft gibi firmaların da benzer bir baskı altında olduğu biliniyor. Reuters'a göre Apple, 2019'un ilk yarısında 1.565 davada yaklaşık 6.000 cihazın tam cihaz yedeklerini yetkililere sağladı. 2018'in ikinci yarısında ise firmanın 14.000'den fazla hesabın bilgilerini yetkililere sağladığı biliniyor.
Buradan çıkan sonuç, fotoğraflarınızın, videolarınızın ve diğer kişisel verinizin elden ele dolaşmasından endişe ediyorsanız, büyük firmalara güvenmek yerine kendi çözümünüzü üretmeniz gerektiği. Örneğin verinizi buluta yüklemeden önce şifreleyebilir veya Syncthing gibi bir araçla kendi eşitleme hizmetinizi oluşturabilirsiniz.
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